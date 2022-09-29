Лэрри Нэнс: «Зайон выглядит именно таким, каким его все хотят видеть. Разрушительная сила»

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Бигмен «Пеликанс» Лэрри Нэнс заявил, что звездный форвард Зайон Уильямсон впечатлил его в начале тренировочного лагеря.

«Зайон выглядит именно таким, каким его все хотят и любят видеть. Разрушительная сила», – заявил Нэнс.

Уильямсон полностью пропустил сезон-21/22, занимаясь восстановлением после операции на стопе.

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