Шакил О’Нил: «Надеюсь, худой Зайон сможет выдержать грубые фолы»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил опасается за здоровье форварда «Нового Орлеана» , который сбросил лишний вес в нынешнее межсезонье.

«Когда я похудел, стал чаще травмироваться от физического контакта. Когда я выглядел толстым, я доминировал, буквально не замечал соперников. Они фолили на мне, а я даже не чувствовал этого. Зайон выглядит хорошо, и я желаю ему добра, но мне нравилось его большое тело.

Вы видели, как он прыгал и как играл, когда был толстым? Теперь он тоже выглядит хорошо, но все еще остается Зайоном. Против него по-прежнему будут играть жестко, совершать грубые фолы. Я просто надеюсь, что его новое худое тело сможет это выдержать», – заявил О’Нил.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали