Евгений Колесников: «Пусть в этом сезоне имя «Автодора» звучит ярко и громко!»

Капитан «Автодора» рассказал о готовности команды к первому домашнему матчу регулярного чемпионата лиги ВТБ с «Астаной».

«Друзья, поздравляю вас с началом нового баскетбольного сезона! Наше имя – , и мы должны объединиться вокруг него. Вместе мы приложим максимум усилий для достижения самых высоких целей. И пусть в этом сезоне имя «Автодора» звучит ярко и громко!

Наша команда готова к предстоящей встрече с «Астаной». Мы обязательно покажем, кто в доме хозяин. Ждем вас на матче. Будет жарко!» – заявил Колесников.

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Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?