Евгений Колесников: «Пусть в этом сезоне имя «Автодора» звучит ярко и громко!»

Капитан «Автодора» Евгений Колесников рассказал о готовности команды к первому домашнему матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Друзья, поздравляю вас с началом нового баскетбольного сезона! Наше имя – «Автодор», и мы должны объединиться вокруг него. Вместе мы приложим максимум усилий для достижения самых высоких целей. И пусть в этом сезоне имя «Автодора» звучит ярко и громко!
Наша команда готова к предстоящей встрече с «Астаной». Мы обязательно покажем, кто в доме хозяин. Ждем вас на матче. Будет жарко!» – заявил Колесников.
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