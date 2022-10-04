Милош Павичевич: «Я не понаслышке знаю, как в Саратове любят «Автодор»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата лиги ВТБ с «Астаной».

«Нас ждет первый матч на своей площадке с «Астаной». Пока мы немногое знаем о сопернике, но сделаем все возможное, чтобы порадовать наших поклонников победой и красивой игрой.

Я не понаслышке знаю, как в Саратове любят . Хочу пригласить всех болельщиков на трибуны. Ваша поддержка чрезвычайно нужна нам в предстоящих встречах», – заявил Павичевич.

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