Милош Павичевич: «Я не понаслышке знаю, как в Саратове любят «Автодор»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Нас ждет первый матч на своей площадке с «Астаной». Пока мы немногое знаем о сопернике, но сделаем все возможное, чтобы порадовать наших поклонников победой и красивой игрой.
Я не понаслышке знаю, как в Саратове любят «Автодор». Хочу пригласить всех болельщиков на трибуны. Ваша поддержка чрезвычайно нужна нам в предстоящих встречах», – заявил Павичевич.
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