«Мы станем неудержимыми». Док Риверс призвал Джеймса Хардена быть агрессивным на площадке

Главный тренер «Сиксерс» во время тренировки провел беседу со звездным защитником .

Риверс сказал перебравшемуся в «Филадельфию» в феврале игроку, что команда нуждается в том, чтобы он был «агрессивным Джеймсом». По словам тренера, в клубе рассчитывают, что тот будет проявлять себя как в розыгрыше, так и в наборе очков, что позволит ему стать более эффективным в атаке в новом сезоне.

Риверс отметил, что «76-е» станут большой проблемой для соперников, как только Харден найдет свою нишу.

«Ты не должен говорить, что берешь на себя только организацию, нам нужно, чтобы ты и набирал очки тоже. Уйдет время на то, чтобы все наладить. Но в концовках нам нужен агрессивный Джеймс. Да, на это уйдет время. Но когда все это заработает, мы станем неудержимыми», – заявил Риверс.

В 21 матче за «Филадельфию» Харден набирал 21,0 очка, 7,0 подбора и 10,5 передачи в среднем за игру.

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