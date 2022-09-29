Джеймс Харден: «Я, наверное, один из самых неэгоистичных игроков в истории НБА»

Разыгрывающий «Филадельфии» заявил, что готов играть второстепенную роль в команде в новом сезоне.

«Я, наверное, один из самых неэгоистичных игроков в истории этой лиги.

В «Бруклине» я был в ситуации, когда моими партнерами были Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг, им не нужно было, чтобы я набирал 30 очков. По сути, я был организатором и искал способы влиять на игру, что меня тоже устраивает», – сказал Харден.

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли