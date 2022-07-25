«Жальгирис» выкупит контракт Довидаса Гедрайтиса у «Эстудиантеса»

«Жальгирис» выкупит контракт разыгрывающего Довидаса Гедрайтиса (21 год, 193 см) у «Эстудиантеса».

Клуб из Каунаса выплатит за Довидаса 150 тысяч евро. Соглашение литовца с «Эстудиантесом» рассчитано до 2024 года, опция выкупа составляла 300 тысяч евро, но с учетом вылета испанского клуба из АСВ сумма снижена в два раза.

Сезон-21/22 Гедрайтис провел в аренде в «Литкабелисе». В 14 матчах Еврокубка он набирал 8,6 очка, 1,6 подбора и 1,7 передачи за игру.

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