Единая лига ВТБ открыла институт судейства. Прошедшие программу обучения смогут работать на играх чемпионата

лига ВТБ открыла институт судейства, главной задачей которого будет обучение и повышение уровня квалификации российских арбитров.

Специалистами Лиги были разработаны специальные образовательные программы для разного уровня участников – краткосрочная и долгосрочная.

Из 16 «студентов» долгосрочного курса сразу шесть девушек. В ближайшее время лучшие из них смогут также работать на играх чемпионата.

В рамках нового проекта уже прошла первая Zoom-конференция с участием 28 арбитров, вошедших в число участников. Генеральный директор Лиги Илона Корстин обратила внимание арбитров на то, что у них появился уникальный шанс повысить свой уровень судейства и на постоянной основе работать на матчах чемпионата.

Институт судей является бесплатной программой для ее участников. Заниматься проектом будет известный арбитр Алексей Давыдов.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?