Единая лига ВТБ открыла институт судейства. Прошедшие программу обучения смогут работать на играх чемпионата

Теги Илона Корстин судьи Алексей Давыдов Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ открыла институт судейства, главной задачей которого будет обучение и повышение уровня квалификации российских арбитров.

Специалистами Лиги были разработаны специальные образовательные программы для разного уровня участников – краткосрочная и долгосрочная.

Из 16 «студентов» долгосрочного курса сразу шесть девушек. В ближайшее время лучшие из них смогут также работать на играх чемпионата.

В рамках нового проекта уже прошла первая Zoom-конференция с участием 28 арбитров, вошедших в число участников. Генеральный директор Лиги Илона Корстин обратила внимание арбитров на то, что у них появился уникальный шанс повысить свой уровень судейства и на постоянной основе работать на матчах чемпионата.

Институт судей является бесплатной программой для ее участников. Заниматься проектом будет известный арбитр Алексей Давыдов.

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