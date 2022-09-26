Илона Корстин: «Сезон Единой лиги ВТБ начался красиво»

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от Суперкубка, в финале которого «Зенит» победил ЦСКА (71:70).

«Финал Суперкубка по своему напряжению и эмоциям заставил вспомнить финальную серию прошлого сезона между «Зенитом» и ЦСКА. Команды сильно изменились в межсезонье, но они с тем же настроем и как будто на той же волне вышли на площадку для супербитвы. Победное попадание Томаса Уимбуша из «Зенита» было невероятным, но все могло сложиться и по-другому, если бы в заключительной атаке мяч дошел до центрового ЦСКА Николы Милутинова.

В целом мне понравился формат, который у нас был в этот раз на Суперкубке, сербские команды «Партизан» и «Мега» внесли дополнительной интриги и добавили колорита, спортивная составляющая была на высоте. Болельщики смогли посмотреть на все топ-команды и, надеюсь, оценили самоотдачу игроков и противостояние опытнейших главных тренеров. Считаю, что сезон Единой лиги ВТБ начался красиво. Благодарю Московский спорт за партнерство и помощь в организации», – сказала Корстин.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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