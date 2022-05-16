Таунсу сделали инъекции в оба колена, голеностоп, запястье и палец. Центровой рассчитывает обойтись без операции

Звездный центровой «Миннесоты» в пятницу прошел лечение стволовыми клетками и получил инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы в оба колена, левый голеностоп, левую кисть и средний палец правой руки.

Таунс доигрывал сезон-21/22 с несколькими повреждениями и решил пройти курс лечения в межсезонье. Он рассчитывает избежать операции и полностью восстановиться к тренировочному лагерю.

Сообщается, что особенно сильно Таунса беспокоило правое колено, на которое он надевал защитную повязку по ходу плей-офф.

«Вулвс» в этом году во второй раз вышли в плей-офф с Таунсом в составе. 26-летний центровой набирал 24,6 очка, 9,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

Таунс в случае попадания в символическую пятерку сезона будет претендовать на 5-летнее соглашение на общую сумму 230 миллионов долларов.

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