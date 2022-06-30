«Клипперс» и «Блэйзерс» проведут предсезонный матч в Сиэтле

и проведут предсезонный матч на «Клаймэт Пледж-арене» в . Встреча состоится 3 октября.

Это будет первый матч НБА на бывшей «Ки-арене» после реконструкции. Последний раз команды НБА играли в Сиэтле в 2018 году в предсезонном матче между «Голден Стэйт» и «Сакраменто». Это был первый матч НБА в Сиэтле после переезда «Суперсоникс» в Оклахома-Сити.

Идея провести матч в Сиэтле принадлежит главным тренерам команд («Клипперс») и («Блэйзерс») соответственно.

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