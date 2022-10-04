Уэстбрук исполнил красивую передачу на Гэбриэла в матче с «Кингз»

Разыгрывающий принял участие в первом предсезонном матче команды против «Кингз» (75:105).

Уэстбрук вышел в стартовой пятерке и за 15 минут набрал 5 очков (2 из 3 с игры), 2 подбора и 3 передачи.

В начале второй четверти Уэстбрук исполнил красивую передачу на Уэньина Гэбриэла, который забил сверху.

Расселл перед игрой убрал фотографию в форме «Лейкерс» с профиля и скрыл все посты в инстаграме на фоне слухов про обмен.

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