Александер Секулич: «Слишком многое пошло не так»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич назвал причины поражения краснодарской команды от МБА (73:86) в стартовом матче сезона Лиги ВТБ.

«Слишком многое пошло не так: организация защиты, завершение атак. Позволяли им набирать достаточно легкие очки.

Сами поначалу тоже неплохо выстраивали нападение, создавали открытые броски, но не попадали их, отчего появилась нервозность, которая начала приводить к неверным решениям. Будь наш процент реализации повыше, мы вполне могли бы навязать сопернику более серьезную борьбу.

Поздравлю МБА – они провели отличную игру. Очень качественно наказывали нас за отсутствие подборов на своем щите. Нам этот компонент игры совсем не удался. Победу им принесла агрессивная защита и подборы в нападении», – сказал Секулич.

«Зенит» защищает титул, ЦСКА надеется на Шведа, а Базаревич готов пошуметь. Чего ждать от команд лиги ВТБ в новом сезоне?