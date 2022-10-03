Василий Карасев: «Сегодняшняя победа — награда игрокам за работу на предсезонке»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» (86:73) в дебютном матче московской команды в Единой лиге ВТБ.

«Сегодняшняя победа — награда игрокам за ту работу, которую они провели на предсезонке. Мы собрались довольно рано, чуть ли не раньше всех в лиге. По одной игре выводы делать сложно, но такая победа точно вселит в ребят уверенность в своих силах. Сегодня они вновь увидели, что могут играть на таком уровне и обыгрывать соперников любого уровня.

Ключ к победе — хорошо разобрали соперника, понимали, как действовать. Приехали в Краснодар в субботу, поэтому дорога не сказалась. Где-то начинали расслабляться, и тут же соперник наказывал. Это в большей степени от недостатка опыта, поэтому еще есть, над чем работать. Когда повели «+20», поймали кураж и уже было сложно нас остановить.

, который вы видели в предсезонных играх, отличался от сегодняшнего?

Мы смотрели главным образом те матчи, когда Секулич уже был у руля команды. В Москве посмотрели все матчи Суперкубка, там краснодарцы показали хороший баскетбол. У команды есть первая пятерка, которая набирает львиную долю очков. Думаю, мы смогли с ней справиться», – передает слова Карасева официальный сайт МБА.

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