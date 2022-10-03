«Дебют в Единой Лиге ВТБ выглядит так». Игроки МБА сделали общую фотографию после победы над «Локо»

Теги Локомотив-Кубань фото Единая лига ВТБ Евгений Валиев МБА Андрей Лопатин Илья Платонов Баскетбол

МБА опубликовала общую фотографию игроков в раздевалке после победного дебюта команды в Единой лиге ВТБ.

«Дебют в Единой Лиге ВТБ выглядит так 💪🏼💪🏼💪🏼», – сказано под фото.

МБА стартовала в лиге с гостевой победы над «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре – 86:73. Лучшими в составе победителей стали Андрей Лопатин (17 очков, 6 подборов), Евгений Валиев (16 очков, 9 подборов) и Илья Платонов (16 очков, 7 подборов).

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