Василий Карасев: «МБА готова к старту сезона. Едем в Краснодар давать бой»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Наш состав постепенно возвращается к оптимальному. Понятно, что всегда хочется большего, но на последнем занятии перед отъездом в Краснодар у нас уже полноценно тренировались 12 человек. Мы хорошо работали, ребята готовы к старту сезона, поэтому едем давать бой. Транспортная логистика немного повлияла на тренировочный процесс, нам приходится отправляться в Краснодар на день раньше, проведем еще одну тренировку уже на месте. Это те вещи, которые от нас не зависят, к ним нужно относиться спокойно и стараться выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Если говорить о сопернике, то у хороший состав, классные молодые игроки, которые в том году уже активно получали опыт и в последних матчах на Суперкубке, к примеру, показали очень зрелый баскетбол. Есть два хороших американских снайпера, которые будут где-то брать игру на себя, но в целом команда очень сбалансированная», – сказал Карасев.

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