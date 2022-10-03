«Голден Стэйт» подпишет Энтони Лэмба и отчислит Мэка Маккланга

подпишет контракт с форвардом Энтони Лэмбом (24 года, 198 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Действующие чемпионы решили расстаться с разыгрывающим (23 года, 188 см).

Лэнг не был выбран на драфте 2020 года. За два года форвард провел в лиге 26 матчей, выступая за «Хьюстон» и «Сан-Антонио». Показатели – 5,1 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи в среднем за встречу.

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