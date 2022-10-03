Стефен Карри: «Более всего в японской поездке впечатлило знакомство с сумо»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о том, что более всего впечатлило его во время поездки в Японию.

По словам 2-кратного MVP НБА, самым запоминающимся моментом стало изучение сумо и личное наблюдение за тренировками бойцов.

«Я наблюдал за тем, как они тренируются. Пару минут и сам мерился с ними силами на ринге.

Мне хотелось получить близкое представление о том, как они живут, о дисциплине и физической составляющей в этом виде спорта. И это было совершенно потрясающе», – сказал Карри.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Фото: ゴールデンステイト ウォリアーズ    

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