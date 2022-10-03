Неманя Бьелица: «Семь лет назад я сказал «Фенербахче», что однажды вернусь. Я должен был вернуться»

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Чемпион НБА-2022 в составе «Голден Стэйт» Неманя Бьелица объяснил решение вернуться в турецкий «Фенербахче» спустя семь лет.

«Прошлый сезон был очень успешным для меня. Я добился того, о чем всегда мечтал. Это было непростое решение, потому что у меня была возможность остаться еще на год. Я чувствовал, что закрыл одну главу и нужно открыть новую.

В августе, когда «Фенербахче» проявил ко мне интерес, я был рад, что наконец-то могу вернуться в команду, в которой играл семь лет назад. Я очень взволнован и счастлив.

Семь лет назад я сказал им, что однажды вернусь. Я должен был вернуться. Я сделал правильный выбор. Такое ощущение, что я никогда и не уходил. Я чувствую себя частью этой семьи», — признался сербский игрок.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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