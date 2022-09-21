Дебютант Единой лиги ВТБ МБА провела медиа-день перед началом сезона.

«Такого еще не было ни на одном из моих медиа-дней до этого. Весело. Медиа-день – один из самых веселых дней в году. Атмосфера такая веселая, музыка орет, игроки орут, разные локации, все очень здорово и весело», – поделился эмоциями защитник МБА Тимофей Якушин.

Первый матч сезона-2022/23 МБА сыграет 3 октября против «Локомотива-Кубань» в Краснодаре.

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