Блэйк Гриффин подпишет однолетний контракт с «Бостоном»

Свободный агент (33 года, 206 см) договорился с «Бостоном» о подписании однолетнего полностью гарантированного контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее сообщалось, что в приобретении опытного форварда также заинтересованы «Лейкерс», «Майами» и «Чикаго».

Гриффин провел два предыдущих сезона за . В прошлом сезоне 33-летний форвард набирал в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора за матч. Он реализовал 42,5 процента бросков с игры и 26,2 процента из-за дуги.

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