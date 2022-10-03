Филипп Гафуров – о матче с ЦСКА: «Надеюсь, мы покажем свою лучшую игру и начнем сезон с победы»

Форвард «Самары» оценил готовность команды к дебютном матчу в Единой лиге ВТБ против .

– Для тебя ЦСКА – особый соперник?

– Да нет, соперник как соперник. Все-таки я в ЦСКА не всю свою жизнь провел, хотя и большую ее часть. Но, конечно, приятно будет встретиться с клубом, откуда я совсем недавно ушел, уже в первом матче нового сезона. Надеюсь, мы покажем свою лучшую игру и начнем сезон с победы.

– Победа на Кубке Приматова придаст вам дополнительной уверенности?

– Со всеми командами Единой лиги ВТБ можно бороться. И – не та команда, которая зашла в Лигу, чтобы бороться за низшие места. Уверен: мы покажем свой уровень, покажем свой характер, и ни для кого не будем простым соперником.

– Чего ждать от сегодняшнего матча?

– Это первая игра для «Самары» в , на своей площадке, при своих болельщиках. Думаю, от нас можно ждать хорошей игры. Но нам нужна поддержка! Мы уже ощутили поддержку на матчах Кубка Приматова. Люди, которые за нас болели – очень «живые», и это, конечно, помогает. И, надеюсь, поможет нам и против ЦСКА. При своих трибунах у нас может все получиться. Если мы будем хорошо тренироваться, слушать и выполнять установки тренеров – сезон для нас будет хорошим.

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