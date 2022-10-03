Филипп Гафуров – о матче с ЦСКА: «Надеюсь, мы покажем свою лучшую игру и начнем сезон с победы»

Форвард «Самары» Филипп Гафуров оценил готовность команды к дебютном матчу в Единой лиге ВТБ против ЦСКА.
– Для тебя ЦСКА – особый соперник?
– Да нет, соперник как соперник. Все-таки я в ЦСКА не всю свою жизнь провел, хотя и большую ее часть. Но, конечно, приятно будет встретиться с клубом, откуда я совсем недавно ушел, уже в первом матче нового сезона. Надеюсь, мы покажем свою лучшую игру и начнем сезон с победы.
– Победа на Кубке Приматова придаст вам дополнительной уверенности?
– Со всеми командами Единой лиги ВТБ можно бороться. И «Самара» – не та команда, которая зашла в Лигу, чтобы бороться за низшие места. Уверен: мы покажем свой уровень, покажем свой характер, и ни для кого не будем простым соперником.
– Чего ждать от сегодняшнего матча?
– Это первая игра для «Самары» в Единой Лиге, на своей площадке, при своих болельщиках. Думаю, от нас можно ждать хорошей игры. Но нам нужна поддержка! Мы уже ощутили поддержку на матчах Кубка Приматова. Люди, которые за нас болели – очень «живые», и это, конечно, помогает. И, надеюсь, поможет нам и против ЦСКА. При своих трибунах у нас может все получиться. Если мы будем хорошо тренироваться, слушать и выполнять установки тренеров – сезон для нас будет хорошим.
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