Антон Астапкович: «У ЦСКА сейчас нет задачи выигрывать каждую игру, просто нужно притереться»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович рассказал о задачах, которые решала команда в товарищеском матче против «Самары» (88:78).

«После перерыва мы договорились в раздевалке, что нам надо играть чуть-чуть пожестче, выдавить их, подстраховывать друг друга, разговаривать в защите. Во второй половине услышали тренера. В принципе, такая установка была изначально, но видимо, в первой половине мы недостаточно сконцентрировались.

Нам надо подготовить себя к сезону. Каждая игра – просто подготовка себя. У нас нет задачи выигрывать каждую игру. Главное, нам просто сейчас нужно притереться, понять, как и что работает, где наши сильные и где наши слабые стороны», – сказал Астапкович.

«В баскетбол я попал благодаря самогону». Тренер ЦСКА Антон Юдин – об играх в США, опасных поездках и победах в Евролиге