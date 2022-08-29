Василий Карасев: «Надеюсь, к старту Лиги ВТБ все в МБА будут чувствовать себя в своей тарелке»

Главный тренер сборной Москвы Василий Карасев поделился впечатлениями от матча с командой Новосибирской области (77:75) в финале Спартакиады.

На Спартакиаде столицу представлял московский клуб , который в сезоне‑22/23 дебютирует в Единой лиге ВТБ.

«Мы предполагали, что матч будет сложным. Соперник «запаковал» зону, мы промазали первые, совершенно свободные броски и немного не выполнили установку по защите. Тут же образовалась разница в 10 очков: у Новосибирска опытная команда, многие игроки прошли и Единую лигу - так что соперник не простил нам ошибок. Потом мы постоянно были в роли догоняющего. Что касается концовки - три раза мы отрывались на 8 очков. Но надо учиться контролировать мяч, держать разницу. Когда такая разница за 30 секунд уходит в ноль - это непозволительно.

Отсутствие сыгранности? Действительно, это влияло, были перепады у ряда игроков. Многие из них пока только на бумаге сильнейшие. И еще не получили достаточной практики на площадке, чтобы подтвердить статус фаворита. У Новосибирска ребята уже много поигравшие, много видевшие, с опытом лидерства. Такие концовки, конечно, отнимают много нервов, не хочется всего этого, но они полезны для нашей команды. Потому что в нашей команде лишь единицы имеют опыт участия в столь важных концовках.

Борьба в финале после серии легких побед? Понятно, что для игроков это все тяжело. Когда весь турнир легко складывается, а потом внезапно начинаются проблемы - переломить себя бывает непросто. Какие‑то ребята с этим справились, какие‑то нет - будем над этим работать. Надеюсь, что к старту лиги все уже будут чувствовать себя в своей тарелке», – сказал Карасев.

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