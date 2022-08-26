Василий Карасев: «Формировали команду, делая акцент на российских игроков и при этом стараясь соответствовать уровню Лиги ВТБ»

Главный тренер МБА Василий Карасев рассказал, как формировался состав команды, и какие цели ставит перед собой на предстоящий сезон дебютант Единой лиги ВТБ.

«Сначала был подготовительный этап, мы формировали команду, делая акцент именно на российских баскетболистов и при этом стараясь соответствовать уровню Лиги ВТБ. После этого мы уже начали заниматься развитием этих игроков. Многие из них получали не так много игрового времени в своих бывших командах, наша задача — вернуть им веру в себя.

Сейчас у нас идет Спартакиада, которая рассматривается как часть подготовительного этапа. Далее у МБА будет несколько домашних товарищеских игр, Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Самое главное для обновленной команды — сыгранность, ее и будем нарабатывать в этих матчах.

Наша команда не такая опытная по сравнению с другими коллективами . Но я уверен, что мы можем удивить своим желанием, агрессией, активностью и скоростью.

Цели две: во-первых, это развитие игроков, вывод их на уровень игроков сборной России, а также — бороться и по возможности выигрывать в каждом матче», – передает слова Карасева официальный сайт Лиги ВТБ.

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