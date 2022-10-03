Эмил Райкович: «Самара» собрала очень конкурентоспособный состав»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед стартовым матчем нового сезона лиги ВТБ против «Самары».

собрала на этот сезон очень конкурентоспособный состав, в который вошли несколько качественных американских игроков. Они проводят первую игру дома после долгого перерыва, так что будут очень мотивированы, чтобы хорошо выступить перед своими болельщиками.

Мы должны полностью сосредоточиться на защите, чтобы одержать победу», – заявил Райкович.

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?