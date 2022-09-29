Алексей Швед: «Райкович и Итудис – два разных человека»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал об отличиях между тренерами и Эмилом Райковичем, а также обозначил цель команды в новом сезоне.

– Это два разных человека. Эмил больше общается с игроками, дает свободу, дружит. К нему всегда можно подойти, высказать свое мнение, обсудить игровые нюансы. С Итудисом все было по-другому.

– Он держит дистанцию с игроками?

– Да. У него есть свое мнение и его нельзя переубедить.

– ЦСКА в этом году празднует 100-летие. Удвоенное желание взять титул?

– В этом сезоне у нас только один турнир – лига ВТБ. Очень хочется выиграть его в год столетия. Мы настроены только на это.

– Рад, что в команде остался ? Уговаривал его этим летом?

– Можно и так сказать. Летом мы часто переписывались. Правильно сделал, что остался.

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