Стив Нэш: «Меня не волнует, будет ли Бен Симмонс когда-нибудь бросать с дистанции»

Теги Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» считает универсальность главным навыком разыгрывающего Бена Симмонса.

«Это большая редкость. Вот что делает Бена отличным игроком. Вот почему меня не волнует, будет ли он когда-нибудь бросать с дистанции. Это приветствуется, но не является тем, что делает его особенным. Мы не нуждаемся в этом. Он прекрасно дополняет нашу команду», – сказал Нэш.

За четыре сезона в НБА, включая плей-офф, Симмонс исполнил 36 трехочковых бросков и реализовал только 5 из них.

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