Стив Нэш: «Меня не волнует, будет ли Бен Симмонс когда-нибудь бросать с дистанции»

Главный тренер считает универсальность главным навыком разыгрывающего .

«Это большая редкость. Вот что делает Бена отличным игроком. Вот почему меня не волнует, будет ли он когда-нибудь бросать с дистанции. Это приветствуется, но не является тем, что делает его особенным. Мы не нуждаемся в этом. Он прекрасно дополняет нашу команду», – сказал Нэш.

За четыре сезона в , включая плей-офф, Симмонс исполнил 36 трехочковых бросков и реализовал только 5 из них.

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