Дражен Анзулович: «Потери стали причиной поражения «Енисея»

Главный тренер раскритиковал игроков команды за допущенные потери в матче лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (82:90, 2ОТ).

«В первую очередь, я должен поздравить «Нижний» с победой, они хорошо играли, заслужили победу. Что касается нашей игры, я очень расстроен. Особенно тем фактом, что у нас было столько невынужденных потерь. В процессе подготовки в последние полтора месяца мы заостряли внимание на этой проблеме. Но сегодня мы не справились с этим аспектом игры. Большое количество потерь стало причиной поражения.

Можно сказать, что в концовке мы выглядели уставшими, но я хотел бы заострить свое внимание на другом. В первом овертайме у нас было две глупые потери. На мой взгляд, в столь ответственный момент матча игрок должен «умереть», но не отдать так легко мяч сопернику. Хоть команды и находятся в равных условиях, у меня сложилось впечатления, что соперник был умнее в ключевые эпизоды и грамотнее разбирал и читал игру, принимал более правильные решения», – заявил Анзулович.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?