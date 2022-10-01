Дражен Анзулович: «Енисей» подходит к первой игре сезона в хорошем состоянии»

Главный тренер рассказал о готовности команды к первому матчу нового сезона лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Я остался весьма доволен тренировочным сбором в Турции. Мы играли с шестью хорошими соперниками, по ходу сбора команда прогрессировала, добавляя от игры к игре. После возвращения у нас были небольшие проблемы с физическим состоянием, Женя Белянков перенес маленькую операцию на стопе, Саша Гудумак пропустил несколько тренировок. Но у нас было время освежить команду, помочь им подготовиться, набраться сил. Я думаю, чтобы подходим в хорошем состоянии к первой игре сезона.

Мы провели разбор, у «Нижнего» тактика схожая с предыдущим сезоном, хотя конечно они обновили состав, добавили новых качественных игроков, это очень хорошая команда. Однако, для нас самым главным является – наша подготовка, наша игра», – сказал Анзулович.

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