Зоран Лукич – о двух овертаймах: «Не столько заслуга «Енисея», сколько ошибка «НН»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» считает, что его команда должна была побеждать в основное время матча лиги ВТБ против «Енисея» (90:82, 2ОТ).

«Очень тяжелая игра. Первая половина не очень хорошо складывалась для нас. Во второй половине мы уже начали понимать, что нам нужно скорректировать. Хорошее, быстрое движение мяча, к сожалению, переход в овертайм, который был не нужен. Я честно скажу, что это не столько заслуга «Енисея», сколько наша ошибка.

Очень важно, что мы вышли победителями после двух овертаймов. Мы ожидали очень трудную игру. хорошо начинает каждый сезон, даже обыгрывает грандов, поэтому во второй половине мы добавили энергии. Был виден спад «Енисея», мы это использовали, добавили энергии и заслуженно выиграли»

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?