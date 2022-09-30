Экс-футболист «Интера» Паласио присоединился к итальянскому баскетбольному клубу

Бывший игрок сборной Аргентины по футболу и миланского «Интера» Родриго Паласио присоединился к итальянскому баскетбольному клубу четвертого дивизиона «Полиспортива Гарньяно».

Сезон-21/22 Паласио провел за «Брешию» в Серии Б. В 32 матчах 40-летний аргентинец забил 6 голов.

Баскетбол является давней страстью Родриго. Он уже дебютировал за базирующийся в пригороде Милана «Полиспортива Гарньяно», набрав 4 очка в победном полуфинальном матче предсезонного турнира.

Паласио пока не объявлял о завершении карьеры в футболе. Не исключено, что он возобновит выступления, если получит устраивающее его предложение.

Паласио известен в Италии по выступлениям за «Дженоа» и «Интер». В его активе 27 матчей за сборную Аргентины.

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Фото: Garegnano