ACB. «Жирона» примет «Реал»

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В среду, 28 сентября, матчем «Жирона» – «Реал» стартует регулярный чемпионат испанской лиги ACB.

ACB

Регулярный чемпионат

Club Bàsquet Girona 2014 – Реал
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 0-0, Реал – 0-0, Валенсия – 0-0, Ховентуд – 0-0, Тенерифе – 0-0, Баскония – 0-0, Манреса – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Бильбао – 0-0, Мурсия – 0-0, Бреоган– 0-0,  Уникаха – 0-0, Бетис – 0-0, Фуэнлабрада – 0-0, Обрадойро – 0-0, Сарагоса – 0-0, Жирона – 0-0, Гранада – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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