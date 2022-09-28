ACB. «Жирона» примет «Реал»

В среду, 28 сентября, матчем «Жирона» – «Реал» стартует регулярный чемпионат испанской лиги ACB.
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Барселона – 0-0, Реал – 0-0, Валенсия – 0-0, Ховентуд – 0-0, Тенерифе – 0-0, Баскония – 0-0, Манреса – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Бильбао – 0-0, Мурсия – 0-0, Бреоган– 0-0, Уникаха – 0-0, Бетис – 0-0, Фуэнлабрада – 0-0, Обрадойро – 0-0, Сарагоса – 0-0, Жирона – 0-0, Гранада – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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