В субботу, 1 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Гранада» примет «Манресу», «Тенерифе» сыграет с «Жироной» Марка Газоля.
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Положение команд: Тенерифе – 1-0, Баскония – 1-0, Бреоган– 1-0, Реал – 1-0, Валенсия – 1-0, Бильбао – 1-0, Гран-Канария – 1-0, Обрадойро – 1-0, Гранада – 1-0, Фуэнлабрада – 0-1, Барселона – 0-1, Сарагоса – 0-1, Бетис – 0-1, Ховентуд – 0-1, Жирона – 0-1, Уникаха – 0-1, Мурсия – 0-1, Манреса – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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