Док Риверс: «Тобайас Харрис делает все, чтобы помочь команде победить»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что успешно осваивает второстепенную роль в команде.

«Сегодня была его лучшая тренировка. В первую очередь, из-за психологического настроя. Он делал все, чтобы помочь команде победить, и был великолепен. Кроме того, он получал мяч в открытых позициях. Все его броски сегодня были открытыми, и это здорово.

Думаю, прошлый сезон действительно помог. В последние 15 матчей и в плей-офф он действительно понял, кем должен быть на площадке», – сказал Риверс.

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