Бэм Адебайо – о целях на сезон: «Лучший оборонительный игрок, Матч звезд, сборная НБА»

Форвард «Майами» рассказал, какие индивидуальные награды он хочет выиграть в новом сезоне.

«Лучший оборонительный игрок, участник Матча всех звезд, член сборной НБА. Чувствую, что я способен на такое, мой талант позволяет сделать это в нынешнем сезоне. Это будет нелегко, потому что никто не следит за «Хит». Никто не хочет говорить о нас», – заявил Адебайо.

За пять лет в НБА форвард лишь однажды попал на звезд (2020). Также он был членом второй оборонительной пятерки в последних трех сезонах.

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