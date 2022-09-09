Кристиан Вуд: «Хочу подтвердить прогноз Роуза и поехать на Матч звезд»

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Бигмен «Мэверикс» Кристиан Вуд рассказал об одной из своих целей в новом сезоне.

«Как-то во время моего выступления за «Детройт» с Дерриком Роузом он подошел и сказал, что я поеду на Матч звезд через три года. Сейчас как раз наступает третий сезон с того момента. Хочу подтвердить прогноз Деррика», – написал Вуд в твиттере.

Вуд в межсезонье был отправлен из «Хьюстона» в «Даллас».

В минувшем сезоне НБА Вуд проводил на площадке 30,8 минуты в среднем за игру, набирая 17,9 очка и 10,1 подбора при 39% из-за дуги. 

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