Кристиан Вуд: «Хочу подтвердить прогноз Роуза и поехать на Матч звезд»

Бигмен «Мэверикс» рассказал об одной из своих целей в новом сезоне.

«Как-то во время моего выступления за «Детройт» с он подошел и сказал, что я поеду на звезд через три года. Сейчас как раз наступает третий сезон с того момента. Хочу подтвердить прогноз Деррика», – написал Вуд в твиттере.

Вуд в межсезонье был отправлен из «Хьюстона» в .

В минувшем сезоне Вуд проводил на площадке 30,8 минуты в среднем за игру, набирая 17,9 очка и 10,1 подбора при 39% из-за дуги.

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