Бэм Адебайо: «Хит» верят в меня, хочу остаться здесь до конца карьеры»

Форвард прокомментировал решение клуба не включать его в сделку по обмену звездного форварда .

«Если бы я мог остаться в клубе до конца карьеры, я бы так и сделал. Многие люди здесь видели, как я прошел путь от лотерейного 14-го выбора на драфте к неотъемлемой части этой организации. Когда люди наблюдают за твоим ростом, это очень круто.

Я чувствую, что они верят в меня. У них есть упрямый парень, который не собирается бросать своих товарищей по команде в любой ситуации. Это просто взаимное уважение. Чувствую, что многие команды хотят меня, но это вопрос уважения. Пэт Райли, Микки Эрисон и Энди Элисберг верят в меня. Мы способны стать лучше и принести этому городу еще один титул», – сказал Адебайо.

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