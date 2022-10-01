Дарвин Хэм: «Кендрик Нанн умеет набирать очки со всех 3 уровней»

Главный тренер отдал должное разыгрывающему команды .

«Он отлично играет пик-н-ролл и бросает с получения. Это игрок, который умеет набирать очки со всех трех уровней. Также он хорошо защищается против пик-н-ролла. Он преодолевает заслоны, как маленький жук, и продолжает опекать атакующего игрока», – сказал Хэм.

Ранее специалист заявил, что Нанн будет важной частью «Лейкерс» в новом сезоне. Ожидается, что разыгрывающий будет выходить в стартовой пятерке.

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