Дарвин Хэм: «Вижу Кендрика Нанна важной частью «Лейкерс»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что доволен тем, как выглядит защитник Кендрик Нанн в начале тренировочного лагеря.

Нанн перешел в «Лейкерс» в 2021 году, но полностью пропустил сезон-21/22 из-за травмы.

«По сути, это новый игрок «Лейкерс», пополнение с рынка свободных агентов.

Сказал Нанну, что он будет важной частью того, что я пытаюсь здесь выстроить. Кендрик принял это. Я вижу это по тому, как он играет и что он делает в тренировочном лагере», – заявил Хэм.

«Лейкерс» планируют использовать Нанна в стартовой пятерке.

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