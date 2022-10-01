Лорен Джексон набрала 30 очков и 7 подборов в последнем матче за Австралию

Знаменитая центровая сегодня провела последний матч за сборную Австралии.

Во встрече за 3-е место чемпионата мира-2022 против Канады (95:65) 41-летняя Джексон набрала 30 очков и 7 подборов.

Джексон ранее завершала международную карьеру в 2012 году после бронзы на Олимпийских играх в Лондоне. В этом году она вернулась в команду, чтобы восполнить потерю Элизабет Кэмбедж на домашнем чемпионате мира.

Джексон начала выступать за Австралию в 1998 году, когда команда также стала 3-й на чемпионате мира в Германии.

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