Женская сборная Китая во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира

Теги Яо Мин сборная США жен видео сборная Австралии жен сборная Китая жен чемпионат мира-2022 жен Баскетбол

В пятницу, 30 сентября, женская сборная Китая обыграла команду-хозяйку чемпионата мира-2022 Австралию в полуфинале турнира со счетом 61:59.

Китаянки во второй раз в истории и впервые с 1994 года вышли в финал мирового первенства.

В финале 1994 года китайская сборная уступила Бразилии – 88:96. В этом году ее соперником в решающем матче будет команда США.

На полуфинальном матче Австралия – Китай в Sydney Superdome присутствовали 11 916 болельщиков, в том числе легендарный центровой «Хьюстона» Яо Мин.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные