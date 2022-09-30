Джеймс Уайзмен – о первом предсезонном матче: «Играл в свой баскетбол и был собой»

Центровой прокомментировал свое выступление в первом предсезонном матче против (96:87) – 20 очков и 9 подборов.

«Это мой первый матч за два года, но я просто вышел и играл в свой баскетбол, просто был собой. Я не старался сильно выкладываться и не пытался делать что-то, что выходило за рамки моих возможностей. Старался упростить игру и быть собой», – сказал 21-летний центровой.

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