НБА. Предсезонные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Голден Стэйт»

«Вашингтон» и «Голден Стэйт» открывают программу предсезонных матчей НБА двумя играми в Японии.
«Уизардс» и «Уорриорз» сыграют в Сайтаме сегодня в 13:00 по мск, а также 2 октября.
Матчи НБА пройдут за пределами Северной Америки впервые с 24 января 2020 года, когда «Милуоки» и «Шарлотт» провели в Париже встречу регулярного чемпионата.
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 30 сентября, 13.00, «Saitama Super Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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