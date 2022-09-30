НБА. Предсезонные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Голден Стэйт»

и открывают программу предсезонных матчей НБА двумя играми в Японии.

«Уизардс» и «Уорриорз» сыграют в Сайтаме сегодня в 13:00 по мск, а также 2 октября.

Матчи НБА пройдут за пределами Северной Америки впервые с 24 января 2020 года, когда «Милуоки» и «Шарлотт» провели в Париже встречу регулярного чемпионата.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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