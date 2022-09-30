Кевин Дюрэнт – о требовании обмена: «Многое не соответствует действительности»

Форварда во время пятничной тренировки спросили, были ли какие-то неточности в истории о его требовании обмена в это межсезонье.

«Можно оставить это в прошлом? Я понимаю, что это интересная история. Я понимаю, что ей была посвящена большая часть межсезонья и скандалы хорошо продаются. Я это понимаю, но я не пропустил ни одного матча, я не пропустил ни одной тренировки, я все еще здесь.

Многое не соответствует действительности, но я не хочу сейчас проходить через это. У нас сейчас не так много времени.

Я был расстроен, и как семья они поняли, что я расстроен. И кое с чем они согласились. Мы разговаривали об этом, это заняло пару месяцев, пару недель. Мы все уладили, и теперь я здесь», – ответил Дюрэнт.

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