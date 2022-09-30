Журналист Ник Фриделл: «Ирвинг и Дюрэнт не так близки, как многие думают»

Журналист ESPN Ник Фриделл раскрыл некоторые подробности об отношениях между и .

По словам Фриделла, две звезды не так близки, как многие думают, и Ирвинг был готов стать лидером «Нетс», если бы Дюрэнта обменяли в другую команду.

«Это подтверждает то, что я слышал несколько раз, даже за последние пару месяцев. Кевин и Кайри очень близки, у них крепкие отношения. Но они не всегда так близки, как это преподносится публике.

И Кайри подтвердил это: «Я всегда буду рад за Кевина, я хочу для него самого лучшего. Я хочу, чтобы он остался, но если он несчастлив здесь и решит уйти, то мне придется смириться с тем, что он ушел в другую команду», – сказал Фриделл.

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