Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт пообщались во время медиа-дня

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Камеры засняли встречу звезд «Бруклина» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта во время медиа-дня.

Сначала игроки неловко замерли, улыбаясь другу другу, затем перекинулись парой фраз и разошлись.

В межсезонье Дюрэнт попросил руководство клуба обменять его или уволить главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса, однако после неудачных переговоров «Нетс» с другими командами руководство договорилось с Дюрэнтом о том, что все останутся на своих местах.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

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