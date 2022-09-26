Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт пообщались во время медиа-дня

Камеры засняли встречу звезд «Бруклина» и во время медиа-дня.

Сначала игроки неловко замерли, улыбаясь другу другу, затем перекинулись парой фраз и разошлись.

В межсезонье Дюрэнт попросил руководство клуба обменять его или уволить главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса, однако после неудачных переговоров «Нетс» с другими командами руководство договорилось с Дюрэнтом о том, что все останутся на своих местах.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?