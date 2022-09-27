ФИБА проводит расследование после драки двух баскетболисток сборной Мали

ФИБА во вторник объявила о том, что проводит расследование после драки двух баскетболисток сборной Мали на чемпионате мира-2022 в Австралии.

начала расследование инцидента. Как только расследование будет завершено, федерация примет решение о дисциплинарных мерах», – говорится в заявлении ФИБА.

Две баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от команды Сербии, которое стало четвертым подряд и лишило команду шансов на выход в плей-офф.

В подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место