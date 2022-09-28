ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. 1/4 финала. США – Сербия, Китай сыграет с Францией и другие матчи

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В четверг в Австралии состоятся первые матчи плей-офф чемпионата мира среди женских сборных.

На стадии 1/4 финала США встретятся с Сербией, а Китай сыграет с Францией.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Плей-офф

1/4 финала

США – Сербия

29 сентября. 5.00

Пуэрто-Рико – Канада

29 сентября. 7.30

Китай – Франция

29 сентября. 11.00

Бельгия – Австралия

29 сентября. 13.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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