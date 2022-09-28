ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. 1/4 финала. США – Сербия, Китай сыграет с Францией и другие матчи

В четверг в Австралии состоятся первые матчи плей-офф чемпионата мира среди женских сборных.
На стадии 1/4 финала США встретятся с Сербией, а Китай сыграет с Францией.
Женщины
Австралия
Плей-офф
1/4 финала
США – Сербия
29 сентября. 5.00
Пуэрто-Рико – Канада
29 сентября. 7.30
Китай – Франция
29 сентября. 11.00
Бельгия – Австралия
29 сентября. 13.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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