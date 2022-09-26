Трэй Янг – о Деджонте Мюррэе: «Он хорош во всем»

Разыгрывающий «Атланты» поделился ожиданиями от совместного выступления с участником Матча звезд этого года .

«Он хорош во всем. Защита, набор очков, передачи, подбор и розыгрыш. Он умеет на площадке все.

В лице Деджонте мы получаем мотивированного человека, который любит соперничать и побеждать. Я такой же. Это очень здорово. Не могу дождаться, когда начнем вместе играть», – сказал Янг.

26-летний Мюррэй в минувшем сезоне набирал 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

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